Врачи Удмуртии и Татарстана спасли нуждающегося в пересадке печени жителя Ижевска

Медики РКБ №1 в Ижевске. Фото: Минздрав Удмуртии

Врачам РКБ №1 в Ижевске и медикам РКБ в Татарстане удалось провести сложнейшую операцию и спасти жизнь 44-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ижевчанин поступил в больницу с диагнозом «острая печеночная недостаточность». Никакое лечение не помогало – состояние ухудшалось, развивалась желтуха.

«Для нашего пациента счет шел буквально на дни, спасти его могла только операция по трансплантации печени», – сообщил заведующий гастроэнтерологическим отделением РКБ №1 Алексей Бессонов.

Ижевские медики направили пациента в ближайший Центр трансплантологии в Казани. К счастью, у казанских медиков как раз имелся в наличии подходящий по группе крови донорский орган. Вертолетом санавиации ижевчанина срочно доставили в РКБ Татарстана, где ему в тот же день провели операцию по трансплантации.

Врачи РКБ в Татарстане. Фото: Минздрав Удмуртии

«Операции по пересадке печени – достаточно редкие, ежегодно по всей России их делается не более 600, а в Удмуртии проживает около 20 пациентов, перенесших трансплантацию печени. Приоритет отдается детям и пациентам с аутоиммунными поражениями печени. При успешной операции она помогает продлить жизнь пациента на десятки лет», – отметил Бессонов.

Сейчас мужчину уже выписали. Медики охарактеризовали его состояние, как удовлетворительное.

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