48 дворов благоустроят в Удмуртии по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2023 году

Фото: @a.brechalov

В 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Удмуртии благоустроят 48 дворов. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

Работы пройдут в 11 городах и районах региона. Больше всего дворов благоустроят в Ижевске, Глазове и Воткинске. Сейчас подрядчик вышел уже на 22 площадки. То, какие именно работы проведут на объектах выбирали местные жители – они также вкладывались в финансирование на реализацию проекта. Во многих дворах не только обновятся тротуар и проезжие части, но и появятся детские и спортивные площадки, новые деревья, урны и скамейки.

Бречалов также отметил, что эта программа действует в регионе уже 7 год. За это время в республике благоустроили более 900 дворов.

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