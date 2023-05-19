Житель Ижевска попытался проникнуть в здание суда с наркотиками

Фото: УФССП по Удмуртии

В Ижевске мужчина 1988 года рождения попытался проникнуть в здание Первомайского районного суда с наркотиками на руках. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Мужчина пришел в суд для участия в судебном заседании в качестве обвиняемого. На входе его остановил судебный пристав для обыска, в ходе которого под чехлом мобильного телефона ижевчанина обнаружился маленький целлофановый пакет с белым порошком. На вопросы сотрудников ведомства мужчина четкого ответа не дал – лишь заявил, что вещество ему дали «на пробу». Позднее выяснилось, что порошком в пакете оказались наркотики.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).

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