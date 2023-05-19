Еще одну партию помощи отправили к бойцам СВО из Удмуртии

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

В зону СВО отправлена очередная партия помощи военнослужащим из Глазова. В этот раз это –автомобили УАЗ, машина с маскировочными сетями, стройматериалы и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«В эту отправку у нас вошли также необходимые бойцам маскировочные сети, медоборудование, бытовая техника, индивидуальные посылки, изолон и многое другое от инициативных групп жителей республики, от предприятий и общественных объединений, от неравнодушных со всей Удмуртии», – отметил Андрей Данилов, начальник отдела мобилизационной работы и режима секретности администрации Глазова.

Эту дополнительную помощь помогли собрать не только жители северной столицы республики, но и жители других районов и городов, коллективы учреждений, предприятий, представители бизнеса, общественные организации.

Отметим, что УАЗики, которые раньше служили в качестве скорых, уже не использовались. Их передачу официально оформили, отремонтировали и уже только после этого отвезли в зону СВО.

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

«Запчасти для ремонта автомобилей приобрели при поддержке муниципалитета. Ремонтом занялись мастера управления автомобильного транспорта – благодаря их умелым рукам техника вновь на ходу и направляется к нашим парням на передовую. Мужики работали по вечерам, в выходные, делали на совесть. Понятно, что новыми машины не сделать, но послужить должны», – подчеркнул глава Глазова Сергей Коновалов.

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