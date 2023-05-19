Погода в Ижевске на день: 19 мая ожидается до +21 градуса

Бульвар Гоголя в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 19 мая.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +19…+21°С. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Отметим, до 21 мая на территории Ижевска сохраняются метеорологические условия, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в воздухе.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 747 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс средний.

Желаем вам отличного дня!

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