Погода в Ижевске на день: 19 мая ожидается до +21 градуса

Бульвар Гоголя в Ижевске
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 19 мая.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +19…+21°С. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
Отметим, до 21 мая на территории Ижевска сохраняются метеорологические условия, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в воздухе.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 747 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс средний.
Желаем вам отличного дня!
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