Один из детсадов Ижевска стал лучшим в России

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Детский сад №11 Ижевска завоевал звание одного из лучших в России.

Как сообщает глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев, это стало известно после объявления результатов всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2023».

Ижевский детсад победил в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2023».

Детский сад №11 в 2019 году стал носить имя Героя России Ильфата Закирова. Здесь есть кадетская группа «Соколята». В 1 корпусе садика работает экспозиция «Герои России нашей», куда постоянно организовываются экскурсии для ребят.

«Любовь к своей Родине в этом детском саду прививают с пеленок. И такая победа – еще один повод, чтобы ребята могли гордиться своими педагогами, ведь они – лучшие. Поздравляю вас с такой, по-настоящему заслуженной наградой», - отметил глава Ижевска.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Куда обращаться жителям Ижевска при превышении сроков отключения горячей воды

Александр Бречалов рассказал главе МИД Сергею Лаврову об экспорте товаров из Удмуртии в Центральную Азию

Иконы стоимостью 100 тысяч рублей украли у 32-летнего жителя Удмуртии