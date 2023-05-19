Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме на улице Братская в Ижевске

Пламя уничтожило кровлю и веранду дома
Фото: Мария Бакланова
18 мая, в 23:25 на Братской улице в Ижевске произошел пожар – загорелся одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
К сожалению, в огне погиб мужчина 1949 года рождения. Пламя также повредило внутреннюю отделку дома и уничтожило кровлю и веранду. Общая площадь пожара составила 42,5 кв.м. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности погибшего при курении.
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