Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме на улице Братская в Ижевске

Пламя уничтожило кровлю и веранду дома Фото: Мария Бакланова

18 мая, в 23:25 на Братской улице в Ижевске произошел пожар – загорелся одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

К сожалению, в огне погиб мужчина 1949 года рождения. Пламя также повредило внутреннюю отделку дома и уничтожило кровлю и веранду. Общая площадь пожара составила 42,5 кв.м. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности погибшего при курении.

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