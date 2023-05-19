Министр спорта Удмуртии Денис Парахин прокомментировал переход биатлонистки Ульяны Нигматуллиной в команду Тюменской области

Призер Олимпийских игр Ульяна Нигматуллина Фото: Диля Ахмадишина

13 мая стало известно о решении именитой биатлонистки из Удмуртии Ульяны Нигматуллиной перейти в команду Тюменской области. Наши коллеги из «Ъ-Удмуртия» связались с минспортом региона и взяли комментарий республиканских властей.

«Такое решение Ульяна Нигматуллина приняла в первую очередь в связи с необходимостью получить новый опыт, эмоции, энергию от смены места и окружения, которые необходимы для достижения новых результатов», – сообщил министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин.

Отметим, что ранее чемпионка критично высказывалась о выплатах призовых спортсменам в Удмуртии.

«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона», – говорила она.

Напомним, что в этом сезоне биатлонистка пропустила спортивный сезон из-за родов – у спортсменки родилась долгожданная дочка. Роды проходили в Ижевске.

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