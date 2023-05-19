Президент и гендиректор концерна «Калашников» из Удмуртии попали под санкции Великобритании

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников. Фото: kalashnikovgroup.ru

Руководитель концерна «Калашников» в Удмуртии Алан Лушников попал в санкционные списки Великобритании. Об этом сообщает «РИА Новости».

Гендиректор предприятия Владимир Лепин также попал под ограничения. Отметим, что в октябре 2022 года Алан Лушников был включен в список персональных санкций Евросоюза против России.

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