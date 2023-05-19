39-летний житель Удмуртии попытался скормить убитого им товарища свиньям

Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор мужчины Фото: Архив КП

В Можгинском районе за жестокую расправу над знакомым осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Осужденный распивал алкоголь в компании знакомых, среди которых находился потерпевший. В какой-то момент мужчина взял в руки пневматическую винтовку и дважды выстрелил в левый глаз собутыльника. Присутствующие при происшествии товарищи вызвали скорую, но обвиняемый не допустил врача к потерпевшему. Мужчина схватил кусок электрического кабеля, обмотал его вокруг шеи потерпевшего и задушил его. После этого он отвез тело мужчины на свиноферму знакомого и попросил скормить погибшего животным. После отказа осужденный вывез потерпевшего в лесополосу, где его и нашли стражи правопорядка две недели спустя.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Но гособвинитель посчитал это наказание чрезмерно мягким и обжаловал его. Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор мужчины и отправил его в исправительную колонию строгого режима на 10 лет. Приговор вступил в законную силу.

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