Движение по Новостроительной улице в Ижевске ограничат на два месяца

Монтажные работы закончатся в июне
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске с 22 мая по 21 июля с западной стороны дома №37 на Новостроительной улице ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этот период на участке пройдет ремонт теплотрассы. Работы проводит «Районная теплоснабжающая компания». Согласно графику, подрядчик должен закончить с установкой новых труб и оборудованием теплосети в июне. Затем на участке проведут работы по благоустройству – восстановят асфальт и газона.
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