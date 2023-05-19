25 человек эвакуировали при пожаре в многоквартирном доме на Союзной улице в Ижевске

Фото: МЧС Удмуртии

19 мая, в 2:26 на Союзной улице в Ижевске произошел пожар – загорелась квартира на 4 этаже 9-этажного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По приезде пожарные решили разделиться на три группы: первая отправилась на тушение квартиры, вторая – занялась тушением с автолестницы и третья – эвакуировала жильцов с верхних этажей. В доме было плотное задымление – жильцы с 8 и 9 этажей дома практически падали в обморок, дышать было нечем.

В результате пожара эвакуировали 25 человек, в том числе двое детей. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожности при курении.

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