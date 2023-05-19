Наркопритон прикрыли на Четырнадцатой улице в Ижевске

Фото: МВД по Удмуртии

В многоэтажке на Четырнадцатой улице Ижевска выявили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В квартире проживали пожилая женщина и ее 46-летний сын, который и организовал наркопритон. В течение двух месяцев мужчина пускал в дом людей с наркозависимостью для совместного употребления запрещенных веществ. За жилье гости платили ингредиентами.

На момент проверки полицейских в квартире находились трое человек в состоянии наркотического опьянения, в том числе хозяин жилья. При обыске были обнаружены шприцы и наркотики, а также предметы и вещества для их приготовления.

Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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