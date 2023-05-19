Улицу Лазоревая в Ижевске продлили

Фото: администрация Ижевска

В Ленинском районе Ижевска продлили улицу Лазоревая. Соответствующее постановление с подписью градоначальника Олега Бекмеметьева было опубликовано на сайте администрации муниципалитета.

В связи с этим в государственный адресный реестр будут внесены изменения. Постановление вступило в силу сегодня, 19 мая.

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