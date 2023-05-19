Администрацию Ижевска через суд обязали устранить выбоины и просадки на улице Орджоникидзе

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Администрацию Ижевска обязали привести улицу Орджоникидзе в порядок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ведомство проверило дороги Первомайского района города на наличие дефектов. И на участках проезжей части на улице Орджоникидзе выявили многочисленные выбоины, просадки, а также колейность.

В итоге администрацию города через суд обязали исправить дефекты на дороге. Исполнение приговора находится на контроле прокуратуры района.

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