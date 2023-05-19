В Ижевске пройдут массовые проверки водителей на трезвость

За первые четыре месяца 2023 года в Ижевске произошло 61 ДТП, виновниками которых стали пьяные водители Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

На территории Ижевска пройдут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Удмуртии.

За пьяную езду, а также отказ от медосвидетельствования ждут серьезные последствия – административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. При этом, если водителя поймают на повторной пьяной езде, в его отношении возбудят уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному законодательству). Нарушителям грозит штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет.

В ведомстве отметили, что за первые четыре месяца 2023 года в Ижевске произошло 61 ДТП, виновниками которых стали пьяные водители.

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