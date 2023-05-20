Погода в Ижевске на 20 мая: до +23 градусов и без дождей

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 20 мая.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем воздух прогреется до +21…+23°С. Осадков не предвидится.

Ветер восточный, 4- 9 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 754 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.

Желаем вам хорошего дня!

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