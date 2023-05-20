Житель Удмуртии получил с помощью приставов долг по зарплате в 225 тысяч рублей

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Житель Удмуртии только благодаря судебным приставам получил долг по зарплате. Работник охотообщества в Якшур-Бодье не получал деньги около 8 месяцев. Возникшую ситуацию удалось решить только по суду. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов региона.

Суд постановил выплатить мужчине долг по зарплате в размере 103000 рублей, компенсацию за задержку зарплаты – это еще около 9000 рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск – более 10000 рублей, выходное пособие – более 30000 рублей и моральный вред – 70000 рублей. Всего получилось 225 тысяч рублей.

Но работодатель не спешил выполнять решение суда.

Тогда за дело взялись судебные приставы. Было установлено, что у должника есть недвижимое имущество. Его передали на реализацию: после проведенных торгов сумма была собрана и передана работнику местного охотообщества.

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