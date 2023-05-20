Цветы начали высаживать вдоль дорог Ижевска

Цветы в Ижевске
Фото: Архив КП
Вдоль автодорог в Ижевске начали высаживать цветы. Они появятся в центре города, сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.
«Улицы украсят виола, канны, петуния, алиссум, антирринум, бегония, сальвия, бархатцы, агератум, кохия, бегония, перилла, цинерария, колеус», - говорится в сообщении ведомства.
Цветочные клумбы организуют на улицах Холмогорова, Пушкинская, 10 лет Октября, а также на разворотном кольце на К. Либкнехта, Лихвинцева, Ленина, 9-е Января, разворотном кольце на Первомайской.
Цветы садят специалисты ООО «Зеленстрой». Всего клумбы займут площадь в 2805 кв м – это в три раза больше, чем в прошлом году.
Все работы завершат к 12 июня, к празднику. А осенью начнут высаживать тюльпаны, чтобы они первыми расцвели в следующем году.
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