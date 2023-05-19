Стали известны претенденты на пост главы Воткинска

Фото: пресс-служба администрации Воткинска

В Воткинске определились два претендента на пост главы города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, на должность градоначальника претендовали 5 кандидатов. 18 мая каждый из них презентовал конкурсной комиссии свою программу развития города или действий в качестве градоначальника, а также ответил на возникшие вопросы. По результатам отбора наибольшее количество баллов получили действующий градоначальник Алексей Заметаев и самозанятый Виталий Виноградов.

31 мая оба претендента представят депутатам гордумы программы развития города. После этого путем голосования будет избран глава Воткинска.

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