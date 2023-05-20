Более 3 млн рублей перевел житель Ижевска мошенникам

Фото: архив КП

Житель Ижевска стал жертвой телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он перевел им более 3 миллионов рублей

Все произошло уже по стандартной схеме. Ижевчанину позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности центрального банка России. Он рассказал ему о том, что на его имя пытались оформить кредит. Чтобы обезопасить себя, он посоветовал взять настоящие кредиты на большие суммы в нескольких банках, а потом перевести деньги на «безопасный счет».

Почему житель Ижевска согласился, не понятно. Но факт остается фактом: мужчина оформил онлайн-кредиты на общую сумму более 3 млн рублей. Потом перевел их на указанный ему счет через банкомат.

И вот тогда мужчина понял, что его обманули мошенники. Он сразу же обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

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