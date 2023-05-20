Гороскоп на день: 21 мая Стрельцов ждут перемены в жизни, а у Овнов – беспокойный день

Фото: архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз на завтрашний день, 21 мая.

Овен

Беспокойный день. Овнов все время будет что-то тревожить. Вы будете импульсивными и местами суетливыми. Постарайтесь обращать внимание на знаки Судьбы.

Телец

Не стоит предаваться полному унынию. Ваши дела не настолько плохи. Посмотрите на них с другого угла. Чтобы выйти из депрессии, назначьте встречу с друзьями и обязательно на нее придите.

Близнецы

Хороший период для взаимодействия с окружающими, но Близнецам потребуется вся их мудрость и спокойствие. Некоторые слова близких людей могут задеть вас. Не стоит пока заниматься делами, которые требуют точности и кропотливости.

Рак

Будьте осторожны в финансовых вопросах. Не стоит ходить в банки или другие кредитные организации. Даже в долг давать или просить не стоит.

Лев

Уверенность вашим действиям всегда придавала реакция окружающих. Попробуйте остаться в одиночестве и понять, не работаете ли вы на публику, а также в чем ваши собственные желания.

Дева

День выдастся весьма эмоциональным и нестабильным, поэтому возможны конфликты и неприятные ситуации. Обратите внимание на личную жизнь – в отношениях тоже могут быть недомолвки.

Весы

Все возможности для личностного роста и развития у Весов есть, но почему-то вы ими не пользуетесь. Стоит проанализировать свои желания и начать двигаться вперед.

Скорпион

Ленивый день. И даже не стоит этому противиться. Отказывайтесь от лишней работы. Отдых, расслабление – это то, что доктор прописал.

Стрелец

Перемены – это то, что действительно вам сейчас необходимо. Не бойтесь – Звезды благоволят вам.

Козерог

Ваша жизнь – это отражение ваших действий. Задумайтесь, верным путем вы идете или нет? Чтобы это понять, вам просто необходимо побыть наедине с собой. Причем не час или два, а несколько дней!

Водолей

Не стоит испытывать судьбу и идти наперекор своим желаниям. Слушайте себя и свое тело. Уделите время тем, кто вам действительно дорог.

Рыбы

Самое время для того, чтобы доделать все накопившиеся мелкие дела. Именно они тянут вашу энергию и не дают идти дальше.

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