Мужчина погиб при лобовом столкновении машин на трассе в Удмуртии

Смертельное ДТП в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 20 мая, утром в Удмуртии произошло смертельное ДТП. Как сообщает 1 отдел ГИБДД по Удмуртии, все случилось на 3 км автодороги «Ижевск – Воткинск – Молчаны», на территории Воткинского района региона.

60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 начал выезжать с второстепенной дороги. Но не предоставил преимущество движущейся по главной «Ладе Гранте» и столкнулся с ней.

Смертельное ДТП в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП погиб водитель «десятки». Пострадал и пассажир «Гранты» - 58-летнюю женщину с травмами увезли в больницу.

Отметим, погибший мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

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