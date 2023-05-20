Стены первого этажа начали возводить в школе №61 в Ижевске

Будущая школа №61 в Ижевске. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Строительство школы №61 в Ленинском районе Ижевска продолжается. Строители начали возведение стен первого этажа, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

У школы появился фундамент, на 70% положены перекрытия между подвалом и первым этажом, ведутся работы на территории. На объекте ежедневно работают 35 человек. В июне бригаду планируют увеличить до 100 человек.

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, на стройке есть сложности, как и на всяком крупном объекте.

«Есть моменты, которые решаются просто в рабочем порядке. Например, недопонимание с местными жителями, которым мешает шум стройки по утрам. Здесь задача городу отработать с застройщиком и через управляющие компании с жителями, чтобы стройка приносила как можно меньше неудобств горожанам», - сообщил Семенов.

Будущая школа №61 в Ижевске. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Кроме этого у подрядчика возникли проблемы с поставкой бетона.

«Это не какая-то уникальная ситуация. Сейчас по всей республике, да и по всей стране активно ведется строительство. Будем решать. Объект долгожданный, и мы не можем подвести тех, кто будет здесь учиться», - заявил председатель правительства.

Здание на 825 мест возводится по типовому проекту. В будущем здесь будут помимо кабинетов два спортивных зала, столовая, медблок, футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки.

«Завершение строительно-монтажных работ намечено на декабрь этого года, и затем будет время, чтобы провести процедуру приемки объекта и получения образовательной лицензии. В планах – открыть школу 1 сентября 2024 года», - уточнил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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