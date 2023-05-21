Начальника почтового отделения из Удмуртии осудили за кражу зажигалок

Фото: Архив КП

В Удмуртии осудили жительницу Камбарского района, которая работала начальником отделения почтовой связи.

Женщину признали виновной по статье «присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Женщина, пользуясь свои положением, украла… сигаретную продукцию и зажигалки, принадлежащие АО «Почта России». Всего на сумму – более 10 тысяч рублей.

Суд приговорил преступницу к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. Пока приговор в законную силу не вступил.

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