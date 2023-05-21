Сарай, садовый дом и бани горели в Удмуртии

Фото: архив редакции

Один из пожаров произошел в Ижевске в частном хозяйстве на ул. Зимней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В субботу, 20 мая, около 11:36 поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек. Сгорел сарай и баня. Общая площадь пожара составила 53 кв.м.

В этот же день в с.Галево Воткинского района около 22:00 загорелась баня на базе отдыха. Пламя уничтожило обшивку, крышу и веранду. По предварительной причине, возгорание произошло из-за того, что разделка перекрытия бани от дымовой трубы не соответствовали должным размерам.

В ночь на 21 мая около 2:40 в Завьяловском районе загорелся деревянный садовый дом. Пожар произошел в СНТ «Рапид». Огонь повредил стены, крышу дома и бани. По предварительным причинам, пожар начался из-за короткого замыкания.

Также по причине короткого замыкания в 3:26 горел дом на ул. Пушкина в с.Каракулино. Общая площадь пожара составила 90 кв.м.

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