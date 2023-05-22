70% жителей Удмуртии страдают от йододефицита

От нехватки йода страдает каждый пятый житель Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Каждый пятый житель Удмуртии страдает от нехватки йода в организме. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, ссылаясь на информацию врача-эндокринолога Виктории Ребровой.

Особенно опасно это заболевание для беременных женщин, а также детей и подростков.

«Заболевание в раннем возрасте может привести к задержке умственного и физического развития, а если болеет будущая мама, то у ребенка могут развиться такие патологии, как кретинизм плода, задержка роста, также это может закончиться не вынашиванием беременности», – сообщила Реброва.

У пожилых людей нехватка йода проявляется в замедлении обмена веществ, депрессивном состоянии, снижении памяти и появлении проблем с желудочно-кишечным трактом.

Лабораторных анализов, с помощью которых можно подтвердить нехватку йода, не существует. Тем не менее можно предотвратить развитие йододефицита, употребляя йодосодержащие продукты – морскую рыбу, морскую капусту, красные овощи и фрукты, а также зелень. Однако врач отметила, что для людей с диагностированной онкологией щитовидной железы употребление таких продуктов противопоказано.

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