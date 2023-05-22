Дубовую аллею высадили в Ленинском парке в Сарапуле

Фото: администрация Сарапула

В Ленинском парке в Сарапуле появилась дубовая аллея. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ученики первого класса лицея №18 и их родители отправились в парк и высадили 26 саженцев. Аллею назвали «Классной».

К тому времени, когда нынешние первоклашки выпустятся из школы, на участке вырастет аллея с мощными и большими дубами, которая будет служить «напоминанием о радостном детстве и школьном времени».

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