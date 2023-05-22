С погибшим в Украине бойцом простились в Удмуртии

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21 мая в Увинском районе Удмуртии простились с погибшим в Украине Максимом Дуровым. Об этом сообщает глава муниципалитета Владимир Головин.

Мужчина отправился в зону СВО в качестве добровольца. Районные и региональные власти выражают семье погибшего искренние соболезнования.

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