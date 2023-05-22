Минздрав Удмуртии через прокуратуру обязали обеспечить инвалида лекарствами стоимостью 20 млн рублей

Сейчас препарат уже закуплен и выдан пациенту Фото: Мария Бакланова

Министерство здравоохранения Удмуртии обязали обеспечить инвалида бесплатным лекарством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пациенту назначили жизненно необходимый препарат, стоимость годового курса которого составляет около 20 млн рублей. Но Минздрав не закупил необходимое количество лекарства, несмотря на то, что инвалид имел право на бесплатное лечение.

Министерство закупило необходимый препарат только после вмешательства прокуратуры. Сейчас лекарство потерпевшему уже выдано. И.о. министра здравоохранения региона внесли представление.

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