50-летний мужчина пострадал при пожаре в СНТ в Удмуртии

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются Фото: Мария Бакланова

Сегодня, 22 мая в 3:30 на СНТ «Редуктор» в Завьяловском районе Удмуртии произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

К сожалению, в огне пострадал мужчина 1972 года рождения. Пламя уничтожило садовый дом и веранду на 24 кв.м. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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