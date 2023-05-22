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НовостиПроисшествия22 мая 2023 7:30

50-летний мужчина пострадал при пожаре в СНТ в Удмуртии

Загорелись садовый дом и веранда
Софья Кель
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются

Фото: Мария Бакланова

Сегодня, 22 мая в 3:30 на СНТ «Редуктор» в Завьяловском районе Удмуртии произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

К сожалению, в огне пострадал мужчина 1972 года рождения. Пламя уничтожило садовый дом и веранду на 24 кв.м. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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