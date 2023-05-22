В Удмуртии за откаты в размере 400 тысяч рублей осудили 59-летнего директора коммерческой организации

Женщина заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей Фото: Мария Бакланова

В Сарапуле по обвинению в коммерческом подкупе осудили 59-летнюю жительницу Московской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В прошлом женщина являлась директором торговой компании, которая занималась оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В 2015 году виновная решила заключить договор на поставку материалов с Сарапульским электрогенераторным заводом. Для этого она связалась с сотрудницей акционерного общества и предложила девушке за деньги помочь ей с заключением сделки. В результате в период с 2015 по 2017 годы экс-директор перевела на счет сотрудницы завода 403 795 рублей.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 100 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что в 2022 году сотрудницу завода также признали виновной и приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

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