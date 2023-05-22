Гороскоп на день: 23 мая Ракам не стоит заводить новых отношений, а на Стрельцов повлияет чужое мнение

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на 23 мая.

Овен

Хороший день для различного вида переговоров и деловых переписок. Не стоит забывать и про мелкие недоделанные дела. Вечером вас будет тянуть в объятия близкого человека, не сопротивляйтесь этому.

Телец

В этот день Тельцам стоит сильно фильтровать поступающую к ним информацию. Не исключены недопонимания с коллегами. Стоит быть максимально беспристрастными и хорошо аргументировать все свои выводы.

Близнецы

В первой половине дня возможны сюрпризы, которые выбьют Близнецов из привычного ритма. Вечером не стоит принимать никаких судьбоносных решений: вы выберете не слишком удачный план действий.

Рак

Проводите больше времени с близкими. Они благотворно влияют не только на ваше эмоциональное состояние, но и на физическое. Ваша мечтательность и восприимчивость сейчас находятся на своем пике, поэтому не стоит начинать новых отношений: идеальный образ может просто раствориться через некоторое время.

Лев

Ваше настроение будет меняться едва ли не каждую секунду. Поэтому день стоит провести подальше от большого скопления людей. Не стоит открыто выражать свои мысли, подождите до лучших времен.

Дева

Ваша сердечная мышца будет прокачиваться этим днем в усиленном режиме. Не забывайте про романтику, сделайте своей половинке неожиданный и приятный сюрприз. А если спутника жизни еще нет, то самое время заняться его поиском – не сидите дома и больше встречайтесь с незнакомыми людьми.

Весы

Все важные дела лучше начать и завершить в первую половину дня. Вечером Весов ждет неожиданная встреча или поездка, будьте готовы сорваться в любую минуту. В отношениях с начальством будет замечена напряженность, не идите на открытый конфликт.

Скорпион

Начало дня Скорпионам лучше посвятить официальным делам и общению с вышестоящими людьми. Прислушивайтесь к их советам, берите их идеи себе на вооружение. А вот свою интуицию в этот день слушать не стоит – будут промахи.

Стрелец

Чужое мнение сегодня будет влиять на действия Стрельцов. Стоит максимально позаботиться о своей репутации, не ввязывайтесь в сомнительные авантюры. И внимательно отнеситесь к телесным звоночкам – не стоит затягивать с походом к врачам.

Козерог

Обычно уравновешенные и позитивные Козероги могут почувствовать влияние планеты Марс. Боевой дух, отстаивание своих позиций и прямолинейность будут сопровождать их целый день. На этой волне не исключены конфликтные ситуации, просто постарайтесь держать язык за зубами.

Водолей

Водолеям стоит пойти на компромисс. Это пойдет на пользу не только вам, но и вашему окружению. Не забудьте и про романтическую сторону жизни – не сдавайтесь, проявляйте инициативу!

Рыбы

Для Рыб самое время заняться творчеством – Вселенная не просто намекает на это, а прямо говорит. А вот дела, связанные с финансами, стоит отложить. Никакие контракты и договоренности не будут исполнены точно в срок.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Житель Сарапула подозревается в подкупе замдиректора образовательного учреждения

Движение по Новостроительной улице в Ижевске ограничат на два месяца

Окончательно придет лето: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней