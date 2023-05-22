Очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО из Удмуртии

Фото: @a.brechalov

Из Удмуртии в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава республики Александр Бречалов.

Совсем скоро военнослужащим доставят тепловизоры, спецоборудование для бесшумной стрельбы и маскировочные сети. А для обустройства быта бойцов были закуплены генераторы, строительные инструменты и раскладушки. Уже традиционно в зону СВО вместе с гумпомощью отправились и приветы от родных и близких – рисунки школьников и газеты из родных городов и районов.

Фото: @a.brechalov

«Весь груз сформирован по заявкам от командиров наших бойцов в дополнение к тому снаряжению, которым солдат снабжает Минобороны», – сообщил Бречалов.

Напомним, что из Удмуртии в зону СВО отправили уже более 400 т грузов с гуманитарной помощью.

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