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НовостиПроисшествия22 мая 2023 8:41

Водитель легковушки сбил 6-летнюю девочку на велосипеде в Воткинске

Ребенок получила травмы
Софья Кель
Велосипед девочки. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Велосипед девочки. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

21 мая, в 18:10 в Воткинске на перекрестке улиц 1 Мая – Кирова произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по региону.

46-летний мужчина за рулем Opel Astra сбил 6-летнюю девочку на велосипеде. По предварительным данным, ребенок проезжала по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. При этом малышка не спешилась.

В результате ДТП девочка получила травмы. По факту происшествия проводится проверка.

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