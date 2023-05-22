22 мая в Удмуртии ожидаются грозы

Не забывайте про зонтики Фото: Амир Закиров

22 мая и с сохранением до ночи 23 числа местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, ссылаясь на информацию регионального гидрометцентра.

Жителей просят не пользоваться автомобилями во время непогоды и переждать грозу на обочине или стоянке. Пешеходам не стоит приближаться к линиям эл.передач или высоким деревьям. Не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, а также вблизи других проводников электричества. Напомним, ранее «Комсомолка» делилась прогнозом погоды в Ижевске на неделю.

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