Подростка 2007 года рождения несколько дней ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске пропал Обухов Ярослав Игоревич, 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18» ВКонтакте.

В последний раз Ярослава видели 19 мая на улице Ленина. Подросток ушел в неизвестном направлении и не вернулся домой. На данный момент о его местонахождении ничего неизвестно. На момент пропажи подросток был одет как на фото – красная футболка и очки.

Фото: ПСО «Регион 18»

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем или вам известно его местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Житель Сарапула подозревается в подкупе замдиректора образовательного учреждения

Движение по Новостроительной улице в Ижевске ограничат на два месяца

Окончательно придет лето: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней