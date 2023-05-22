Пьяная 38-летняя женщина за рулем легковушки врезалась в забор и перевернулась

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

20 мая, в 17:46 в СНТ «Успех-2» в Завьяловском районе произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Пьяная 38-летняя женщина села за руль «Шевроле Нива». Во время движения водитель не справилась с управлением и наехала на забор, а затем опрокинулась. В результате ДТП травмы получили два человека: водитель легковушки и ее пассажир – 21-летняя девушка. Виновницу ДТП госпитализировали.

В отношении женщины–водителя составлены материалы по административному правонарушению за пьяную езду. «Нива» помещена на специальную стоянку.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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