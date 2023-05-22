В Ижевске больной шизофренией пациент ударил врача бригады скорой помощи ножом в шею

Медбрата доставили в РКБ №1 с колото-резаной раной
Фото: Мария Бакланова
26-летний пациент напал на сотрудника бригады скорой помощи в Ижевске. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.
Сегодня, 22 мая медики выехали в поселок Старое Михайловское для госпитализации больного шизофренией местного жителя. 26-летний пациент взял в руки нож и вонзил его в шею медбрата. Пострадавшего доставили в РКБ №1 с колото-резаной раной.
«Он находится в средней степени тяжести, в данный момент идет операция», – сообщает Пинчук.
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