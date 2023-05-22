Прорыв трубы произошел на улице Коммунаров в Ижевске

Фото: скриншот из видео

Сегодня, 22 мая в Ижевске произошел прорыв трубы на улице Коммунаров. Об этом в соцсетях сообщают ижевчане.

Судя по видео, вода не горячая – горожане спокойно проходят по луже и пытаются перепрыгнуть ее. В администрации Ижевска сообщили, что проблема с прорывом решается. Местным жителям временно перекрыли подачу ресурса.

«По адресу ул. Коммунаров, 361 установлена емкость с питьевой холодной водой. Ремонтные работы планируется завершить 23 мая», – заверили в руководстве муниципалитета.

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