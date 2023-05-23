В Глазове поймали объявленного в международный розыск жителя Беларуси

Суд заключил мужчину под стражу на 40 дней Фото: Мария Бакланова

В Глазове задержали объявленного в международный розыск жителя Минска 1996 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба районного суда города.

Молодой человек обвиняется в краже, совершенной группой лиц. Сроки давности уголовного преследования обвиняемого на данный момент не истекли. Суд заключил мужчину под стражу на 40 дней. При вынесении приговора судья учел, что мужчина не является гражданином России, поэтому в любой момент может покинуть страну и остаться безнаказанным.

В будущем мужчина будет выдан правоохранительным органам Республики Беларусь. Согласно конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» это возможно только в случае, если за совершенное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. Это соответствует обвинению мужчины – часть 2 статьи 205 УК Республики Беларусь (тайное хищение имущества (кража), совершенное группой лиц).

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