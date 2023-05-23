Автомобиль сбил маленького ребенка на самокате в Ижевске

Мальчика увезли в больницу. Фото: Алексей Бобров

22 мая в Ижевске, около дома № 29 по улице Берша, автомобиль сбил ребенка на самокате. Об этом нам сообщил очевидец Алексей.

По предварительным данным, это мальчик лет 7-8, который перебегал проезжую часть не по пешеходному переходу.

Сначала на помощь пострадавшему пришли врач из частной клиники, которая находилась неподалеку и пожарные. Затем приехала скорая помощь, которая увезла ребенка в больницу.

«Здесь очень неудобный участок, пешеходные переходы расположены далеко, и взрослые перебегают, и дети в школу тут же бегут. Давно говорим, что пора что-то делать на этом участке», - поделился Алексей.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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