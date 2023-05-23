Погода в Ижевске на 23 мая: до +29 °С и без осадков

Сегодня в Ижевске будет жарко. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается ясная погода. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем +27…+29 °С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Осадков не обещают.

Температура воздуха ночью +13….+18 °С. Будет облачно с прояснениями и также без осадков.

Хорошего вам дня!

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