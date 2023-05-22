Леса Удмуртии начали патрулировать с помощью авиации

Фото: Денис Удалов

К мониторингу пожаров в лесах Удмуртии подключили авиацию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов региона Денис Удалов.

21 мая прошел первый вылет универсального самолета, с помощью которого можно обеспечить контроль над практически всей территорией Удмуртии. К счастью, вчера возгораний в лесах региона не было. Но расслабляться не стоит – напомним, на данный момент в регионе введен особый противопожарный режим.

«Наземные патрульные силы и беспилотные летательные аппараты также продолжат мониторить обстановку», – сообщил Удалов.

Облет территорий будет проводиться на регулярной основе. Отметим, что 17 мая в Удмуртии был введен запрет на посещение лесов. Нарушителям грозят штрафы.

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