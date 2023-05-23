В Ижевске трамваи не идут от Центра до магазина «Океан»

Фото: житель города

С 07:19 нет движения трамваев 1, 2, 4, 9, 10 маршрутов по улице Карла Маркса на участке от Центра до магазина «Океан» в направлении из Центра. Об этом сообщает ИжГЭТ.

По сообщениям от жителей города, причиной стал трамвай, который сошел с рельс.

Движение организовано следующим образом:

1 трамвай: Ул. Московская - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Серова - ул. Кирова - Сквер металлургов. Из городка Металлургов - по маршруту.

2 трамвай: Ул. Промышленная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Буммаш. С Буммаша - по маршруту.

4 трамвай: Ул. Промышленная - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Серова - ул. Кирова - Сквер металлургов. Из городка Металлургов - по маршруту.

9 трамвай Ул. Московская - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Буммаш. С Буммаша - по маршруту.

10 маршрут: Ул. Ворошилова - Центр.

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