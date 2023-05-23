В Ижевске трамваи не идут от Центра до магазина «Океан»

Фото: житель города
С 07:19 нет движения трамваев 1, 2, 4, 9, 10 маршрутов по улице Карла Маркса на участке от Центра до магазина «Океан» в направлении из Центра. Об этом сообщает ИжГЭТ.
По сообщениям от жителей города, причиной стал трамвай, который сошел с рельс.
Движение организовано следующим образом:
1 трамвай: Ул. Московская - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Серова - ул. Кирова - Сквер металлургов. Из городка Металлургов - по маршруту.
2 трамвай: Ул. Промышленная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Буммаш. С Буммаша - по маршруту.
4 трамвай: Ул. Промышленная - ул. Ленина - ул. Халтурина - ул. Серова - ул. Кирова - Сквер металлургов. Из городка Металлургов - по маршруту.
9 трамвай Ул. Московская - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Буммаш. С Буммаша - по маршруту.
10 маршрут: Ул. Ворошилова - Центр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Автомобиль сбил маленького ребенка на самокате в Ижевске
Леса Удмуртии начали патрулировать с помощью авиации
Очередной гуманитарный груз отправили в зону СВО из Удмуртии