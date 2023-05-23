В Удмуртии бывшего начальника цеха пилорамы в исправительном учреждении обвиняют в незаконной вырубке леса

Ущерб государству составил выше 1,7 млн рублей.

На бывшего сотрудника исправительного учреждения Удмуртии завели уголовное дело. Его обвиняют в незаконной вырубке леса, использовании положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Обвиняемый занимал должность начальника цеха пилорамы в период с октября 2021 года по январь 2022 года. За это время он незаконно вырубил 175 сырорастущих деревьев. Более того, сделал он это с помощью осужденных.

Ущерб государству составил выше 1, 7 млн рублей.

Кроме этого, злоумышленник похитил 72 сухостойных дерева, срубив их.

На данный момент наложен арест на счета и автомобиль обвиняемого. Уголовное дело будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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