Муниципальное предприятие в Ижевске задолжало подрядчику более 630 тысяч рублей

Задолженность по контрактам была погашена только после вмешательства прокуратуры Фото: Мария Бакланова

Муниципальное унитарное предприятие не оплатило работу организации, которая установила технических средств контроля за соблюдением водителями правил дорожного движения в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Организация выполнила свои обязанности, но оплату труда так и не получила. Общая сумма задолженности составила более 630 тысяч рублей.

Руководителю предприятия вынесли представление, также было возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства). Задолженность по контрактам была оплачена только после вмешательства прокуратуры.

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