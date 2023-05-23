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НовостиОбщество23 мая 2023 5:42

Муниципальное предприятие в Ижевске задолжало подрядчику более 630 тысяч рублей

Контракт предусматривал установку оборудования по контролю за нарушениями ПДД
Софья Кель
Задолженность по контрактам была погашена только после вмешательства прокуратуры

Задолженность по контрактам была погашена только после вмешательства прокуратуры

Фото: Мария Бакланова

Муниципальное унитарное предприятие не оплатило работу организации, которая установила технических средств контроля за соблюдением водителями правил дорожного движения в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Организация выполнила свои обязанности, но оплату труда так и не получила. Общая сумма задолженности составила более 630 тысяч рублей.

Руководителю предприятия вынесли представление, также было возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства). Задолженность по контрактам была оплачена только после вмешательства прокуратуры.

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