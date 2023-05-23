В Ижевске самосвал сбил человека на самокате

Подробности ДТП устанавливаются. Фото: Антон Обухов
Очевидцы сообщают, что на Азина 183 произошло ДТП с участием человека с самокатом и самосвала.
По словам горожан, водитель самоката погиб.
Подробности уточняются.
Ранее мы рассказывали о новых правилах дорожного движения для электросамокатов.
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