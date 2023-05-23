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НовостиОбщество23 мая 2023 4:43

В Ижевске самосвал сбил человека на самокате

К сожалению, он погиб
Ирина Шутова
Подробности ДТП устанавливаются. Фото: Антон Обухов

Подробности ДТП устанавливаются. Фото: Антон Обухов

Очевидцы сообщают, что на Азина 183 произошло ДТП с участием человека с самокатом и самосвала.

По словам горожан, водитель самоката погиб.

Подробности уточняются.

Ранее мы рассказывали о новых правилах дорожного движения для электросамокатов.

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