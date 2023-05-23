Водитель грузовика насмерть сбил пенсионера на электросамокате на улице Азина в Ижевске

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

23 мая, в 8:00 на улице Азина произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Мужчина 1991 года за рулем грузовика сбил электросамокатчика 1956 года рождения. Пенсионер двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель электросамоката скончался на месте. Напомним, ранее от трагедии также сообщали очевидцы.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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