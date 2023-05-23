Водитель грузовика насмерть сбил пенсионера на электросамокате на улице Азина в Ижевске

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
23 мая, в 8:00 на улице Азина произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Мужчина 1991 года за рулем грузовика сбил электросамокатчика 1956 года рождения. Пенсионер двигался в попутном направлении.
В результате ДТП водитель электросамоката скончался на месте. Напомним, ранее от трагедии также сообщали очевидцы.
Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Ижевске самосвал сбил человека на самокате
В Ижевске больной шизофренией пациент ударил врача бригады скорой помощи ножом в шею
Водитель легковушки сбил 6-летнюю девочку на велосипеде в Воткинске