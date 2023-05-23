В Ижевске разыскивают напавшего на медбрата больного шизофренией

Разыскиваемый мужчина. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

По факту нападения больного шизофренией пациента на сотрудника скорой помощи под Ижевском возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, 22 мая бригада врачей скорой помощи отправилась в деревню Старое Михайловское к 26-летнему молодому человеку с диагнозом «шизофрения», который не пришел в больницу на предписанные врачом процедуры.

Медиков на дом вызвал его отец. Завидев врачей, подозреваемый схватился за нож и напал на медбрата, вонзив оружие ему в шею. После этого он скрылся с места происшествия.

Следственные органы объявили молодого человека в розыск. Он подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК (покушение на убийство). Если вам известна какая-либо информация о местонахождении мужчины, сообщите по телефону +7 (34165) 2-25-15, 2-22-99.

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